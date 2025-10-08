Η σκέψη να αποκτήσει κανείς ένα ολόκληρο νησί φαντάζει συχνά εξωπραγματική — όμως στη Σκωτία αυτό το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα με λιγότερα χρήματα απ’ ό,τι κοστίζει ένα μικρό διαμέρισμα στο Λονδίνο ή το Εδιμβούργο.

Το νησί Gasker, ανοιχτά των Εξωτερικών Εβρίδων, βγήκε προς πώληση έναντι μόλις 120.000 λιρών, δηλαδή περίπου 145.000 δολαρίων ή 138.000 ευρώ. Για τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ένα ποσό σχεδόν απίστευτο.

Το Gasker εκτείνεται σε 70 στρέμματα άγριας ομορφιάς: βραχώδεις ακτές που χτυπά ο άνεμος, πράσινες εκτάσεις, μικρές λίμνες γλυκού νερού και μια απομονωμένη αποικία φώκιας που κάνει το τοπίο να μοιάζει βγαλμένο από ντοκιμαντέρ του BBC. Δεν υπάρχει σπίτι, ρεύμα ή τρεχούμενο νερό — μόνο ένας μικρός, αυτόματος φάρος που λειτουργεί υπό την ευθύνη του Northern Lighthouse Board. Η πρόσβαση είναι δύσκολη, αφού το κοντινότερο κατοικημένο σημείο απέχει πέντε μίλια και ο πλησιέστερος σταθμός τρένου βρίσκεται 75 μίλια μακριά, ενώ οι παλίρροιες καθιστούν τα ταξίδια συχνά απρόβλεπτα.

Κι όμως, αυτή ακριβώς η απομόνωση είναι το στοιχείο που συναρπάζει όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό. Οι μεσίτες του οίκου Galbraith, που έχουν αναλάβει την πώληση, το περιγράφουν ως «μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσει κανείς το δικό του, απόλυτα αυθεντικό καταφύγιο» — ίσως ένα μικρό ξύλινο καλύβι ή ένα απλό καταφύγιο, φυσικά με την απαραίτητη πολεοδομική άδεια.

Για τους εσωστρεφείς, τους λάτρεις της περιπέτειας ή όσους επιθυμούν να αποσυνδεθούν πλήρως από τον σύγχρονο κόσμο, το Gasker μοιάζει σαν ένα κομμάτι γης φτιαγμένο για ηρεμία, σιωπή και ελευθερία. Ένα μέρος όπου το μόνο που ακούγεται είναι ο άνεμος, τα κύματα και οι φώκιες· ένας μικρός παράδεισος στην άκρη της Ευρώπης, διαθέσιμος στην τιμή ενός διαμερίσματος με θέα… το απέναντι κτίριο.