H διακοπή των Εθνικών κυλάει πολύ δύσκολα από πλευράς κλίματος στον Άρη, ωστόσο αυτό δεν επηρεάζει τον φόρτο δουλειάς. Το αντίθετο μάλιστα.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε «κυκλώσει» εδώ και καιρό τη διακοπή του Οκτωβρίου, βλέποντάς την ως ιδανική ευκαιρία για βελτιώσεις και προσαρμογές. Κατά τη διάρκεια του πρώτου του μήνα στους «κιτρινόμαυρους», δεν είχε τη δυνατότητα να δουλέψει όπως ήθελε λόγω του πυκνού προγράμματος, με έξι αγώνες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Διπλές προπονήσεις και ρυθμοί… καλοκαιριού

Ο Χιμένεθ έχει βάλει τις διπλές προπονήσεις σε κάποιες μέρες, προκειμένου να δουλέψει σε δύο μέτωπα και όχι μόνο σε ένα. Δηλαδή αυτό των εντάσεων και εκείνο της επίθεσης,

Ο Ανδαλουσιανός έχει ήδη βελτιώσει τη διάρκεια και τη συνοχή της ομάδας μέσα στα παιχνίδια, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της ενέργειας και της έντασης, στοιχεία που έλειψαν στο τελευταίο ματς στην Τρίπολη με τον ΟΦΗ. Για αυτόν τον λόγο, μεγάλο μέρος της δουλειάς επικεντρώνεται στη φυσική προετοιμασία υπό την επίβλεψη του Πάμπλο Αράνς, προσωπικής επιλογής του Χιμένεθ για τη θέση του γυμναστή.

Στόχος: επιστροφή με φρεσκάδα και ένταση

Το τεχνικό τιμ θέλει ο Άρης να επιστρέψει από τη διακοπή με περισσότερη ενέργεια, ρυθμό και συνοχή, ώστε να παρουσιαστεί πιο δυνατός στη συνέχεια της σεζόν. Ο Χιμένεθ γνωρίζει πως η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη, όχι μόνο για τη φυσική κατάσταση, αλλά και για τη νοοτροπία της ομάδας, που χρειάζεται «επανεκκίνηση» μετά το απαιτητικό ξεκίνημα της χρονιάς.

Παράλληλα, περισσότερη δουλειά γίνεται στον τομέα της επίθεσης όπου ο Άρης παρουσιάζει ξεκάθαρο πρόβλημα, κι ας έχει βρει δίχτυα σε πέντε από τα έξι παιχνίδια του στο πρωτάθλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μόλις ένα τέρμα του Λορέν Μορόν, παράλληλα με την έλλειψη δουλειάς σε κομμάτια ανάπτυξης προς το τελευταίο τρίτο. Κάτι για το οποίο ο Χιμένεθ ποντάρει και σε επιστροφές παικτών.