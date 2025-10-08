Κοτόπουλο με σάλτσα μανιταριών και προσούτο ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».

Ακολουθήστε τις οδηγίες του σεφ και καλή σας απόλαυση.

Τελευταία Νέα