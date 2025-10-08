Συνταγές

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε ένα πιάτο που κερδίζει τις εντυπώσεις στην κουζίνα του «Buongiorno»: Κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο. Με λίγα υλικά, σωστές τεχνικές και την υπογραφή του γνωστού σεφ, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του και απολαύστε μια εμπειρία γεμάτη άρωμα και γεύση.