Η συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με την αντιπροσωπεία των Κυπριακών Αερογραμμών πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, ενόψει της έναρξης της νέας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Ηρακλείου και Λάρνακας.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης υποδέχθηκε την αντιπροσωπεία των Cyprus Airways στις 2 Οκτωβρίου.

Η νέα γραμμή Λάρνακα-Ηράκλειο θα εγκαινιαστεί στις 19 Δεκεμβρίου 2025, με τακτικά δρομολόγια κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.

Η σύνδεση αναμένεται να ενισχυθεί τους θερινούς μήνες, λόγω αυξημένης τουριστικής ζήτησης.

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από στελέχη της Proton Aviation Services και των Κυπριακών Αερογραμμών, καθώς και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνης.

Η πρωτοβουλία χαρακτηρίστηκε ως σημαντική εξέλιξη που ενισχύει τις μετακινήσεις και την επικοινωνία μεταξύ Κρήτης και Κύπρου.

Εκπρόσωποι των Cyprus Airways τόνισαν τη διαρκή προοπτική της γραμμής και τη σημασία της για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

Ακολούθησε επιστολή ευχαριστίας προς τον Δήμαρχο για τη φιλοξενία και τις προοπτικές συνεργασίας.

Πιο αναλυτικά

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης, Γιώργη Χ. Μαρινάκη, με την αντιπροσωπεία των Κυπριακών Αερογραμμών, με αφορμή την έναρξη της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Ηρακλείου και Λάρνακας.

Η επίσημη έναρξη των δρομολογίων της Cyprus Airways στη γραμμή Λάρνακα-Ηράκλειο και Ηράκλειο-Λάρνακα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πυκνώσουν τους θερινούς μήνες, όταν αυξάνεται το τουριστικό ενδιαφέρον.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Proton Aviation Services που αντιπροσωπεύει τις Cyprus Airways στην Ελλάδα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνης, Μανώλης Τσακαλάκης.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «μια σημαντική εξέλιξη και μια πολύ ευχάριστη είδηση», υπογραμμίζοντας τα οφέλη για τις δύο μεγάλες νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε, η νέα γραμμή αναμένεται να εξυπηρετήσει μαθητικές εκδρομές, φοιτητικά και επιστημονικά προγράμματα, μετακινήσεις στρατιωτικών, επιχειρηματιών και οικογενειών, καθώς και την αμφίδρομη τουριστική κίνηση.

Από την πλευρά των Κυπριακών Αερογραμμών, τονίστηκε η πρόθεση για τη δημιουργία «μιας γέφυρας ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κύπρο» με μόνιμο χαρακτήρα και όχι περιορισμένης διάρκειας.

Ο Κωνσταντίνος Κρυστάλλης επισήμανε ότι στόχος είναι τα δρομολόγια να εξυπηρετούν όχι μόνο τον τουρισμό, αλλά και διάφορες κοινωνικές ομάδες, με προοπτική ενίσχυσης της συχνότητας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μετά τη συνάντηση, ο Διευθυντής Πωλήσεων της Proton Aviation Services, Γιώργος Οικονομίδης, απέστειλε επιστολή ευχαριστώντας τον Δήμαρχο για την φιλοξενία και εκφράζοντας την επιθυμία για περαιτέρω συνεργασία προς όφελος του Ρεθύμνου, της Κρήτης και της Κύπρου.