Στο κέντρο του γηπέδου, μπροστά στους παίκτες που μόλις είχαν γυρίσει ένα παιχνίδι γεμάτο αγωνία και συναίσθημα, βρισκόταν ο Χρήστος Καρυπίδης.

Με μια ομιλία που θύμιζε περισσότερο «πορωτικό» λόγο σε κινηματογραφική σκηνή παρά τεχνικό διάλογο, ο τεχνικός διευθυντής του Δικεφάλου έδωσε το δικό του στίγμα για το τι σημαίνει αυτή η νίκη. «Ακούστε με! Δεν θα ξεχάσετε ποτέ το πώς περάσατε αυτές τις 2-3 τελευταίες εβδομάδες. Ποτέ!», φώναξε, τραβώντας την προσοχή όλων και υπενθυμίζοντας ότι οι δυσκολίες της ομάδας δεν ήταν μικρές.

Ήταν εβδομάδες έντασης, πίεσης και αμφισβήτησης. Το αποτέλεσμα με τη Θέλτα, η πίεση της κρίσης, οι αμφιβολίες — όλα είχαν στοιχειώσει την ομάδα. Και όμως, σε ένα ματς που φαινόταν δύσκολο, οι παίκτες του Λουτσέσκου έδειξαν χαρακτήρα.

«Σήμερα δείξατε σε όλους ότι έχετε μεγάλες… μπάλες!», συνέχισε ο Καρυπίδης, αποθεώνοντας την αποφασιστικότητα, το πείσμα και την προσωπικότητα των παικτών. «Δείξατε πως μπορείτε να γυρίσετε ένα παιχνίδι, παρότι βρεθήκατε στα σχοινιά. Αξίζατε αυτή τη νίκη».

Ήταν μια στιγμή που ανέδειξε την ενότητα, την πίστη και την ηγετική φυσιογνωμία μέσα στα αποδυτήρια. Μια υπενθύμιση ότι στον ΠΑΟΚ, ακόμα και μετά από δύσκολες εβδομάδες, η ομάδα μπορεί να βρει τη δύναμη να σηκωθεί, να πολεμήσει και να κερδίσει.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία του Χρήστου Καρυπίδη στους παίκτες: