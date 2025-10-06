Ο Άρης έχει ξεκινήσει από χθες την προετοιμασία του για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας στρέψει το βλέμμα του στους τραυματίες.

Η βελτίωση της ομάδας θα καθοριστεί από τις επιστροφές που θα έχει ο Ανδαλουσιανός, βλέποντας ότι τουλάχιστον δύο παίκτες είναι σε καλύτερο δρόμο από την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Κάρλες Πέρεθ μπήκε σε ατομικό πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλό των θεραπειών του. Ένα σημαντικό βήμα για τον Ισπανό που λείπει ήδη έναν μήνα, ωστόσο δεν υπολογίζεται για το ντέρπι με τους «πράσινους».

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Φρέντρικ Γένσεν, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έναν μήνα ακολούθησε όλο το πρόγραμμα της ομάδας. Ο Αλφαρελά έκανε επίσης ατομικό ενώ οι Ράτσιτς και Μεντίλ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους.