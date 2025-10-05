Μια διεθνής ομάδα ερευνητών αποκάλυψε την ύπαρξη ενός δικτύου υπόγειων στοών κάτω από το ιστορικό Κάστρο Σφόρτσα, το οποίο φαίνεται να είχε σχεδιαστεί από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι τον 15ο αιώνα. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες γεωραντάρ και σάρωσης λέιζερ, οι επιστήμονες εντόπισαν τμήματα του πολύπλοκου αυτού συστήματος, επιβεβαιώνοντας ότι τα τούνελ που αποτυπώνονται στα σχέδια του μεγάλου καλλιτέχνη πράγματι υπάρχουν.

Το Κάστρο Σφόρτσα, ανακαινισμένο με πρωτοβουλία του δούκα Φραντσέσκο Σφόρτσα, αποτέλεσε σημαντικό οχυρωματικό έργο της εποχής, με πύργους, αυλές και στοές διακοσμημένες με τοιχογραφίες. Ο διάδοχός του, Λουδοβίκο Σφόρτσα, ανέθεσε στον Λεονάρντο τη δημιουργία έργων τέχνης για το κάστρο, ενώ στο Codex Forster I ο καλλιτέχνης αποτύπωσε και το υπόγειο δίκτυο των στοών.

Τα υπόγεια περάσματα και η ιστορική τους σημασία

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα τούνελ πιθανότατα εξυπηρετούσαν στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ ορισμένες διαδρομές συνέδεαν το κάστρο με ιδιωτικούς ή μυστικούς χώρους. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία είναι ο υπόγειος σύνδεσμος με τη βασιλική της Santa Maria delle Grazie, όπου βρίσκεται ο πίνακας «Ο Μυστικός Δείπνος». Το κάστρο φιλοξενεί επίσης τους τάφους της οικογένειας Σφόρτσα, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση για τη χρήση των στοών ως ιδιωτικών διαδρόμων πρόσβασης.

Σήμερα, το Κάστρο Σφόρτσα στεγάζει τρία μουσεία και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σύμβολα του Μιλάνου. Η δημιουργία ενός «ψηφιακού διδύμου» του κάστρου, βασισμένου στα δεδομένα των σαρώσεων, θα επιτρέψει στους επισκέπτες να εξερευνήσουν εικονικά τους υπόγειους χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι στο κοινό, προσφέροντας μια νέα εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας.

Ψηφιακή αναπαράσταση και νέα ερευνητικά δεδομένα

Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής του κάστρου, εμπλουτίζοντας το πολιτιστικό κεφάλαιο της πόλης. Παράλληλα, ενισχύει το ενδιαφέρον τόσο των ειδικών όσο και του κοινού για την κληρονομιά του Λεονάρντο.

Το συγκρότημα φιλοξενεί σήμερα την Πινακοθήκη του Κάστρου Σφόρτσα, το Μουσείο της Πιετά του Ροντανίνι και το Μουσείο Αρχαίας Τέχνης. Αν και το υπόγειο σύστημα δεν είναι ακόμη πλήρως επισκέψιμο, οι τεχνικές γεωσάρωσης που χρησιμοποιήθηκαν αποκαλύπτουν μια νέα διάσταση του ιστορικού αυτού μνημείου.

«Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό δίδυμο του Κάστρου Σφόρτσα, ένα μοντέλο που όχι μόνο αναπαριστά τη σημερινή του μορφή, αλλά επιτρέπει και την εξερεύνηση του παρελθόντος, ανακτώντας στοιχεία που δεν είναι πλέον ορατά», δήλωσε ο Franco Guzzetti, καθηγητής γεωπληροφορικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου.

Η ενσωμάτωση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας στις εικονικές περιηγήσεις αναμένεται να προσφέρει στους επισκέπτες μια πρωτόγνωρη εμπειρία, φέρνοντας στο φως ένα ακόμα μυστικό της μεγαλοφυΐας του Λεονάρντο ντα Βίντσι, κρυμμένο κάτω από τη γη του Μιλάνου.