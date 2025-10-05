Πέντε φορές μέσα σε διάστημα έξι μηνών είχε εντοπιστεί να οδηγεί χωρίς δίπλωμα ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε 40χρονο άνδρα στην Ιερά Οδό. Συγκεκριμένα, στις 21 Οκτωβρίου 2024 είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης. Έκτοτε, εντοπίστηκε ξανά να οδηγεί χωρίς δίπλωμα στις 27 Νοεμβρίου 2024, στις 12 Ιανουαρίου, στις 14 Φεβρουαρίου και στις 2 Απριλίου 2025.

Ο νεαρός άνδρας είχε συλληφθεί συνολικά 19 φορές στο παρελθόν, ωστόσο παρέμενε ελεύθερος, συνεχίζοντας να οδηγεί παράνομα.

Πριν από λίγους μήνες, είχε συλληφθεί για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Το 2023 είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του, ενώ το 2021 για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους. Το 2020 είχε κατηγορηθεί για έκρηξη και κατοχή εκρηκτικών υλών, το 2019 για υποθέσεις ναρκωτικών και το 2018 για ληστεία εις βάρος οδηγού ταξί.

Τι είπε το θύμα της επίθεσης

Ο 40χρονος πατέρας τριών παιδιών, που τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση του διανομέα, μίλησε από το νοσοκομείο στο MEGA για το σοκαριστικό περιστατικό, το οποίο παραλίγο να του στοιχίσει το μάτι — κι όλα αυτά για μία απλή παρατήρηση.

«Το μάτι μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν το κατάλαβα εγώ ότι είχε αντικείμενο κατσαβίδι στο χέρι. Και ήρθε στο αμάξι δίπλα και μου κάρφωσε τρία κατσαβίδια. Δύο στο μάτι και ένα από τη μύτη και πέρασε μέσα στο μάτι».

Ο 25χρονος δράστης, που επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στη μέση του δρόμου, εγκατέλειψε αιμόφυρτο το θύμα του και εξαφανίστηκε. Ωστόσο, μία ημέρα αργότερα, ενώ αναζητούνταν από τις αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου, παραδόθηκε και συνελήφθη. Το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια, όπου ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος.

«Έβριζε, έλεγε κάτι, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ήρθε στα γρήγορα, ήρθε μπαμ μπαμ. Το σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς, γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι. Κατευθείαν μου το κάρφωσε στα μάτια και στη μύτη», ανέφερε ο 40χρονος τραυματίας.

Ο πατέρας τριών παιδιών, που προσπαθεί να συνέλθει από τα τραύματα και το σοκ της επίθεσης, ζητά την παραδειγματική τιμωρία του 25χρονου, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή.