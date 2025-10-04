Τουλάχιστον 6.500 ταξιδιώτες επηρεάστηκαν από τη νέα αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο έκλεισε στις 21:28 το βράδυ της Παρασκευής, λόγω υποψίας παρουσίας drones στον εναέριο χώρο της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου, 23 εισερχόμενες πτήσεις εξετράπησαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης και της Νυρεμβέργης, ενώ 12 ακόμη ακυρώθηκαν. Από τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις, 46 πτήσεις ακυρώθηκαν ή μετατέθηκαν για σήμερα, Σάββατο.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιβάτες είχαν ήδη επιβιβαστεί στα αεροσκάφη και αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν, προκαλώντας νέα ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

«Όπως και την προηγούμενη νύχτα, το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, παρείχε αμέσως βοήθεια στους επιβάτες στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν κρεβάτια κατασκήνωσης και παρέχονταν κουβέρτες, ποτά και σνακ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι εντοπίστηκαν drones στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μονάχου παραμένει κλειστό από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα επαναληφθεί κανονικά η λειτουργία του.