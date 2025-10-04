Ο Μιχάλης Βοριαζίδης είναι η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για τον αντι-Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή του ΑΡΗ, στην ενδεκάδα του σημερινού αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός εμπιστέυεται τον 21χρονο χαφ, επαναφέροντας επίσης στο αρχικό σχήμα και τον Πιόνε Σίστο.

Η ενδεκάδα του Αρη: Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ – Μόντσου, Βοριαζίδης – Μορουτσάν, Γαλανόπουλος, Ντούντου – Μορόν.

Από την άλλη, ο Μίλαν Ράσταβατς προχωράει σε μόνο μία αλλαγή ξεκινώντας τον Νέιρα αντί του τιμωρημένου Σενγκέλια.

H ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος – Γκονζάλες, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης – Καραχάλιος, Ανδρούτσος – Αποστολάκης, Νέιρα, Νους – Σαλσέδο