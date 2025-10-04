Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού, ύστερα από καβγά μεταξύ δύο οδηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν οδηγός Ι.Χ. παραβίασε σήμανση STOP. Ο μοτοσικλετιστής αντέδρασε έντονα και στη συνέχεια του επιτέθηκε, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι, προτού διαφύγει από το σημείο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει ταυτοποιήσει τον δράστη και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Τι κατέθεσε το θύμα

Ο οδηγός περιέγραψε με λεπτομέρειες τα γεγονότα στην κατάθεσή του: «Με έκλεισε με το μηχανάκι και επιτέθηκε με το κατσαβίδι»

Η σύζυγος του 40χρονου τραυματία δήλωσε συγκλονισμένη: «Με πήρε ο ίδιος ο άντρας μου και μου είπε ότι χρειάζεται τη βοήθειά μου γιατί βρέθηκε με ένα κατσαβίδι καρφωμένο στο μάτι του από έναν οδηγό μηχανής στη μέση του δρόμου. Έπαθα σοκ. Αυτή τη στιγμή προσεύχομαι στο Θεό να γίνει καλά. Έχουμε τρία ανήλικα παιδιά που θέλουν τον πατέρα τους. Το μόνο που θέλω είναι να συλληφθεί ο δράστης, και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Έχουμε ήδη κάνει μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας».