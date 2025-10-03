Σήμερα Παρασκευή αναμένεται η ανακοίνωση της ποινής του καταδικασμένου μεγιστάνα της hip-hop Σον «Ντίντι» Κομπς ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνια.

Μετά από δύο μήνες ενίοτε καυστικών καταθέσεων και αντιπαραθέσεων στην ομοσπονδιακή υπόθεση στη Νέα Υόρκη, οι ένορκοι τον Ιούλιο απέρριψαν τις σοβαρότερες κατηγορίες για σωματεμπορία και εκβιασμό, φέρνοντας ανατροπή για τον 55χρονο Σον «Ντίντι» Κομπς από το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης.

Ωστόσο, ο καλλιτέχνης της hip-hop, που κάποτε ήταν ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα της ελίτ ψυχαγωγίας, ενδέχεται να εκτίσει σημαντικό χρόνο φυλάκισης.

Οι δύο κατηγορίες σχετικές με πορνεία επισύρουν η κάθε μία μέγιστη ποινή δέκα ετών. Οι εισαγγελείς ζητούν από τον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν να του επιβάλει ποινή τουλάχιστον 11 ετών, χαρακτηρίζοντάς τον «αμετανόητο» και απειλή για το κοινό.

Αντίθετα, οι δικηγόροι του Κομπς ζητούν ποινή 14 μηνών, που ουσιαστικά ισοδυναμεί με τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει.

Τον «έκαψαν» οι καταθέσεις των θυμάτων

Πριν από την απόφασή του, ο δικαστής εξετάζει υλικό όπως καταθέσεις θυμάτων. Τουλάχιστον μια μάρτυρας, πρώην βοηθός που κατέθεσε με το ψευδώνυμο «Μία», αναμένεται να διαβάσει την κατάθεσή της στο δικαστήριο.

Ο δικαστής διαθέτει επίσης επιστολές στήριξης για τον Κομπς, εκτός από την εκτενή επιστολή του ίδιου του καλλιτέχνη, που ζητά επιείκεια.

Ο Κομπς αναμένεται να μιλήσει απευθείας στον δικαστή, ενώ η επιστολή που κατατέθηκε αργά την Πέμπτη προέβαλε εν μέρει τα επιχειρήματά του. Ζητά συγγνώμη για την απαράδεκτη βία που διέπραξε και δηλώνει πως φοβάται «θανάσιμα» να μείνει μακριά από την οικογένειά του, ενώ υπόσχεται ότι «δεν θα ξαναδιαπράξει ποτέ έγκλημα».

Πρώην φίλη του Κομπς: «Όλο το δικαστήριο παρακολούθησε πλάνα που δείχνουν τον Κομπς να με κλωτσά και να με χτυπά»

Η πρώην φίλη του Κομπς, Casandra Ventura, σε επιστολή της ζητά από τον δικαστή να λάβει υπόψη «τις πολλές ζωές που ο Σον Κομπς έχει καταστρέψει με την κακοποίηση και τον έλεγχο του».

Η Ventura, 39 ετών, γνωστή ως Cassie, κατέθετε επί ημέρες ενώ ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, περιγράφοντας αναλυτικά τη σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη κατά τη διάρκεια της δεκαετούς σχέσης της με τον Κομπς.

Η Ventura και μια άλλη γυναίκα, γνωστή ως Jane, κατέθεσαν ότι εξαναγκάστηκαν να συμμετάσχουν σε σεξουαλικά όργια με άνδρες, τα οποία ο Κομπς διοργάνωνε και μερικές φορές κατέγραφε σε βίντεο.

«Όλο το δικαστήριο παρακολούθησε πλάνα που δείχνουν τον Κομπς να με κλωτσά και να με χτυπά καθώς προσπαθούσα να ξεφύγω από ένα “freak-off” το 2016», έγραψε η Ventura. «Οι άνθρωποι είδαν τα πλάνα δεκάδες φορές, βλέποντας με να πέφτω κάτω με τα χέρια μου πάνω στο κεφάλι, σε εμβρυακή στάση για να προστατευτώ από τα χειρότερα χτυπήματα». Η Ventura ανέφερε ότι υποφέρει από εφιάλτες καθημερινά και ότι η ίδια και η οικογένειά της εγκατέλειψαν την περιοχή της Νέας Υόρκης από φόβο για «αντεκδίκηση» του Κομπς αν αφεθεί ελεύθερος.

Η υπεράσπιση δεν αρνήθηκε τη σεξουαλική δραστηριότητα του Κομπς, οι εισαγγελείς παρουσίασαν πληθώρα βίντεο και μηνυμάτων, αλλά υποστήριξε ότι όλα ήταν με τη συναίνεση των εμπλεκομένων. Επιπλέον, δεν αρνήθηκαν τα χρόνια βίας του Κομπς απέναντι σε συντρόφους και υπαλλήλους, αλλά ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε νομική βάση για τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Οι ένορκοι τελικά τάχθηκαν υπέρ της υπεράσπισης.

Στην επιστολή της, η Ventura ζήτησε από τον δικαστή μια απόφαση που «να αντικατοπτρίζει τη δύναμη που χρειάστηκε για να εμφανιστούν τα θύματα του Σον Κομπς» και να καταθέσουν.

Η φυλάκιση

Η καταδίκη στις λιγότερο σοβαρές, αλλά ακόμη σημαντικές, κατηγορίες βασίστηκε σε ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει τη σωματεμπορία μεταξύ πολιτειών.

Η υπεράσπιση επιχείρησε να υποβαθμίσει τα αδικήματα, περιλαμβανομένης και της απόπειρας να ακυρωθεί η καταδίκη, χωρίς επιτυχία. Υποστηρίζουν ότι τα αδικήματα δικαιολογούν το πολύ 14 μήνες φυλάκισης.

Ο Κομπς εκτίει φυλάκιση στο Μπρούκλιν πάνω από ένα χρόνο, οπότε μια τέτοια ποινή θα τον έβγαζε ελεύθερο πριν το τέλος της χρονιάς.

«Έχω ταπεινωθεί και είμαι συντετριμμένος μέχρι τα βάθη της ψυχής μου», δήλωσε ο Κομπς. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι έχει υποφέρει ήδη αρκετά.

Το ενδεχόμενο χορήγησης χάριτος από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Όποια κι αν είναι η απόφαση την Παρασκευή, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο χορήγησης χάριτος από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι από τον κύκλο του Κομπς προσέγγισαν τον Λευκό Οίκο ζητώντας επιείκεια.

Πριν από δεκαετίες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κυκλοφορούσε σε κύκλους διασημοτήτων οι οποίοι τέμνονταν με εκείνους του Κομπς. Ο Τραμπ δεν έχει δεσμευτεί στο θέμα, πιθανόν και λόγω των επικρίσεων του Κομπς προς την συντηρητική στροφή του Ρεπουμπλικάνου τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: france24.com