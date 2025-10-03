Νεκρό από σφαίρες αστυνομικών, που προορίζονταν για τον 35χρονο δράστη, εκτιμούν οι Αρχές πως έπεσε ένα εκ των θυμάτων στην εβραϊκή συναγωγή του Μάντσεστερ, σύμφωνα με επίσημη δήλωση.

«Πιστεύουμε ότι ο ύποπτος, Τζιχάντ Αλ-Σαμί, δεν είχε πυροβόλο όπλο μαζί του και οι μόνοι πυροβολισμοί, που έπεσαν, ήταν από την πλευρά των αστυνομικών, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν τον δράστη να μπει στην συναγωγή και να βλάψει περισσότερο την εβραϊκή κοινότητά μας. Ωστόσο, έπειτα κι από την ιατροδικαστική εξέταση, είναι πιθανό να αποτελεί μια τραγική και αναπάντεχη συνέπεια μιας επείγουσας ενέργειας, που απαιτήθηκε, ώστε να τελειώσει αυτή η επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αστυνομικός Διευθυντής Σερ Στίβεν Γουάτσον.

«Παράλληλα, έχουμε πληροφορίες από τους γιατρούς ότι ένα εκ των τριών θυμάτων, που νοσηλεύεται στο νοσoκομείο, φέρει τραύμα από πυροβολισμό, το οποίο ευτυχώς δεν είναι σοβαρό για την ζωή του. Πιστεύεται ότι τα δύο θύματα βρισκόντουσαν μαζί πίσω από την πόρτα της συναγωγής, την ώρα, που οι πιστοί προσπαθούσαν με γενναιότητα να αποτρέψουν τον δράστη από το να μπει μέσα», πρόσθεσε.

Φόβοι για τρομοκρατικές διασυνδέσεις του 35χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο άνδρας, που όρμησε με μαχαίρι εναντίον των συγκεντρωμένων για το Γιόμ Κιπούρ Εβραίων στην συναγωγή, ήταν ο Τζιχάντ Αλ-Σαμί, 35 ετών, Βρετανός πολίτης, με καταγωγή από την Συρία. Ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε πολύ μικρή ηλικία κι έλαβε την βρετανική υπηκοότητα το 2006, όταν ήταν ακόμα ανήλικος. Εργαζόταν ως δάσκαλος, διδάσκοντας την αγγλική γλώσσα και προγραμματισμό υπολογιστών

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Σερ Στίβεν Γουάτσον μίλησε και για «ένα γιλέκο, που έμοιαζε με εκρηκτικό μηχανισμό», που φορούσε στο σημείο της επίθεσης ο 35χρονος, αν κι αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι αυτό δεν ήταν ορατό.

Το όνομα του Αλ-Σαμί δεν έχει εμφανιστεί σε αρχεία της Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασφαλείας για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας και μέχρι στιγμής, δεν πιστεύεται ότι έχει γίνει κάποια πρόσφατη έρευνα για το άτομό του. Ωστόσο, οι Αρχές δεν είναι ακόμα σίγουρες και ψάχνουν τα πάντα. Ακόμα, το όνομα «Αλ-Σάμι» μεταφράζεται ως «ο Σύριος», το οποίο θεωρείται ψευδώνυμο, όπως αυτά, που συνηθίζουν να έχουν πολλοί τζιχαντιστές.

Mε πληροφορίες από DailyMail και BBC