Στη Βουλιαγμένη συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου ένας 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων αλλά και για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, όπου εντοπίστηκε πλήθος αντικειμένων τα οποία κατασχέθηκαν.

Μεταξύ αυτών βρέθηκαν 19 μαχαίρια, ένα όπλο πολεμικών τεχνών τύπου νουντσάκου, ένα μαχαίρι τύπου PUSH KNIFE, καθώς και ένα στιλέτο. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τέσσερα κυνηγετικά φυσίγγια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ανεύρεση δύο ενάλιων οξυπύθμενων αμφορέων που χρονολογούνται στον 5ο αιώνα π.Χ., οι οποίοι εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Ο 47χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.