Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα θα ενσωματώσει στο «Kids Wallet» την ευρωπαϊκή τεχνική προσέγγιση για την επαλήθευση ηλικίας (age verification), που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περασμένο καλοκαίρι. Τόνισε ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων που πληρούν τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και ότι έως το τέλος Οκτωβρίου η λειτουργία θα τεθεί σε παραγωγικό στάδιο.

Σε τεχνικό επίπεδο, η λύση θα στηρίζεται σε «διακριτικά ηλικίας» (age tokens), εξασφαλίζοντας την προστασία της ιδιωτικότητας. Όταν μια υπηρεσία απαιτεί επαλήθευση ηλικίας, το «Kids Wallet» θα παρέχει μόνο μια απλή επιβεβαίωση (π.χ. «άνω των 15»), χωρίς να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα. Η νέα δυνατότητα θα λειτουργεί παράλληλα με αντίστοιχη εφαρμογή στο «Gov.gr Wallet», με στόχο την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε ακατάλληλο ή εθιστικό περιεχόμενο, καθώς και σε προϊόντα όπως αλκοόλ, καπνός και τυχερά παιχνίδια, τόσο διαδικτυακά όσο και σε φυσικά καταστήματα.

Ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε σχετικά: «Σήμερα παρουσιάσαμε στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Henna Virkkunen τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώσουμε στο «Kids Wallet» την ευρωπαϊκή τεχνική προσέγγιση για το age verification, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που υλοποιήσαμε τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, υπηρετώντας μια κουλτούρα πρόληψης: από τον εθισμό στο διαδίκτυο, τον τζόγο και τα προϊόντα καπνού, μέχρι τις αγορές με φυσική παρουσία.

Είναι απαραίτητο, όμως, και οι πλατφόρμες να υιοθετήσουν τα προτεινόμενα εργαλεία. Έως τα τέλη Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα επιβεβαίωσης ηλικίας χρήστη μέσω του «Kids Wallet».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δείχνει και το προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου τα παιδιά μας να νιώθουν και να είναι ασφαλή στο ψηφιακό περιβάλλον. Επίσης, είχαμε ένα γόνιμο διάλογο για τη στρατηγική μας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την αξιοποίησή της με λύσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ως χώρα επενδύουμε στην ΤΝ, επενδύουμε σε τεχνογνωσία, δεδομένα και σύγχρονες υποδομές, όπως ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» και το AI Factory «Pharos», με στόχο την ανάπτυξη και την ψηφιακή κυριαρχία της Ελλάδας και της Ευρώπης»