Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις της για κάθε ζώδιο και προετοιμαστείτε για μια ημέρα γεμάτη ενέργεια, προκλήσεις και ευκαιρίες, ακολουθώντας τις συμβουλές της γνωστής αστρολόγου.
ΚΡΙOΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Ακόμα κι αν δεν είστε υπέρμαχοι της αυστηρής πειθαρχίας, στην αρχή της ημέρας θα πρέπει να την ακολουθήσετε. Ετσι, είναι προτιμότερο να ακολουθήσετε ευλαβικά ένα πρόγραμμα τόσο στη δουλειά σας όσο και στις ιδιωτικές σας κινήσεις. Αυτό θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τα απρόοπτα και να προσαρμοστείτε ανάλογα στις […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Ποιοι πρέπει να προσέξουν και τι στα επαγγελματικά, ποιοι ευνοούνται στα οικονομικά και ποιοι θα έχουν εξελίξεις στα αισθηματικά; Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη στο βίντεο που ακολουθεί.
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Η οικογενειακή σας ζωή θα είναι γεμάτη εξελίξεις σήμερα. Αλλωστε, όλη την ημέρα θα έχετε την ανάγκη να είστε κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το πρωί θα υπάρξει κάποιος καβγάς ή μια λεκτική αντιπαράθεση που ίσως να πηγάζει από οικονομικές διαφορές. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) Οι σχέσεις […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Η ζέστη και η ασφάλεια που νιώθετε στο σπίτι σας σήμερα θα είναι πολύ πιο σημαντικά από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε στη διάρκεια της ημέρας κι έτσι θα καταφέρετε να τα βγάλετε πέρα. Αν έχετε μια γωνιά που μπορείτε να κρυφτείτε για λίγο από τα προβλήματα, κάντε το. […]