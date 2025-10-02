Η Ρωσία απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χορήγηση δανείων στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την «ψευδαίσθηση» και προειδοποιώντας για σκληρή αντίδραση.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κάλεσε τις κυβερνήσεις της ΕΕ –και ειδικά το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα δεσμευμένα κεφάλαια– να σεβαστούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Όπως τόνισε, κάθε κίνηση κατά της ρωσικής περιουσίας θα απαντηθεί με αυστηρά μέτρα.

«Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, οποιαδήποτε επίθεση της ΕΕ στην περιουσία μας θα αντιμετωπιστεί με πολύ σκληρή απάντηση. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι αυτό», δήλωσε η Ζαχάροβα, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα διαθέτει «επαρκές οπλοστάσιο αντιμέτρων».

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΕΕ εξετάζει τρόπους χρηματοδότησης της άμυνας και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, αξιοποιώντας τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, χωρίς να τα κατάσχει. Η πρόταση προβλέπει την έκδοση δανείου προς το Κίεβο, το οποίο θα αποπληρωθεί εφόσον υπάρξουν πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία στο πλαίσιο μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ζαχάροβα χλεύασε το σχέδιο, απορρίπτοντάς το ως «παραίσθηση». Σχολίασε μάλιστα με ειρωνεία την αναφορά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις αποζημιώσεις, διερωτώμενη «για τι είδους πληρωμές μιλάει».

Η ίδια υποστήριξε ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι «οι αποζημιώσεις καταβάλλονται πάντοτε από τους ηττημένους».

Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

Από τα περίπου 300 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, τα 210 δισ. βρίσκονται στην Ευρώπη. Από αυτά, τα 185 δισ. είναι κατατεθειμένα στην Euroclear, το κεντρικό αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες.

Το δάνειο που σχεδιάζει η ΕΕ θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μέσω των μετρητών που συσσωρεύονται καθώς λήγουν τα συγκεκριμένα χρεόγραφα. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει αποκαλύψει ακόμη πώς θα αντιδράσει, με αναλυτές να εκτιμούν ότι ενδέχεται να στοχεύσει σε περιουσιακά στοιχεία δυτικών εταιρειών που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο The Bell, το σχέδιο της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν «μεγάλο πόλεμο κατασχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ευρώπης».