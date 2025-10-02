Νέο μήνυμα για την κακοκαιρία εστάλη από το 112 το βράδυ της Πέμπτης στη βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, μετά τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τις Σέρρες, η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί τους κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».