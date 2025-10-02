Χωρίς ρεύμα, έπειτα από βλάβη σε δύο γραμμές του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ , βρίσκονται περιοχές στο Χαλάνδρι, την Αγία Παρασκευή και το Ψυχικό. Σύμφωνα με τον πάροχο, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση θα έχουν αποκατασταθεί έως τις 18:00 μ.μ.
