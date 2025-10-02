Ελλάδα

Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη,- με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις- και η οποία θα διαρκέσει μέχρι και αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και από το βράδυ οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν […]