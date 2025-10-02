Δημοφιλή
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία – Σε ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός
Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη,- με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις- και η οποία θα διαρκέσει μέχρι και αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και από το βράδυ οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν […]
Έπεσε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας – Ένας τραυματίας
Ένας άνδρας τραυματίστηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έπεσε δέντρο την ώρα που εκείνος διερχόταν από το σημείο. Συγκεκριμένα, ο άνδρας επέβαινε σε μηχανή και την ώρα που βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα, στα Εξάρχεια, μεγάλα κλαδιά από το δέντρο που έπεσε τον καταπλάκωσαν. Ευτυχώς, στο σημείο ήταν παρκαρισμένο ένα τζιπ […]
Προειδοποίηση ΕΟΦ για παραπλανητικό σκεύασμα – «Ψευδείς ισχυρισμοί για τη θεραπεία του διαβήτη»
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προειδοποιεί ότι στο διαδίκτυο προωθείται και πωλείται το σκεύασμα DIAXIL με ψευδείς ισχυρισμούς για τη θεραπεία του διαβήτη, παρουσιάζοντας εγγυημένη αποτελεσματικότητα και υπεροχή έναντι εγκεκριμένων φαρμάκων, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, βελτίωση της γενικότερης υγείας, αποτελούμενο επίσης από φυσικά συστατικά. Ψευδώς επίσης εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει, ενώ οι καταχωρίσεις συνοδεύονται […]
Τραμ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 7
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.