Οι τραυματισμοί δεν έχουν τελειωμό στον Άρη, με τον Ούρος Ράτσιτς να είναι το τελευταίο… θύμα μίας κατάστασης η οποία προβληματίζει αρκετά τους ανθρώπους της ομάδας.

Ο Σέρβος μέσος υπέστη κάκωση στον αχίλλειο και τίθεται νοκ-άουτ σίγουρα για δύο επόμενες εβδομάδες, δίχως να είναι σίγουρη η παρουσία του στο ντέρμπι της 19ης Οκτωβρίου με τον Παναθηναϊκό. Και αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο στην περίπτωσή του, με την κατάστασή του να επαναξιολογείται κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Από τη στιγμή που ο διεθνής μέσος έχει τεθεί νοκ-άουτ, αυτόματα διαφοροποιείται και μία σταθερή «συνταγή» του Μανόλο Χιμένεθ για τα ματς πρωταθλήματος και με επίκεντρο τη μεσαία γραμμή.

Η τριάδα των Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλου άρχισε να… δένει και με τον Σέρβο ειδικά να εξελίσσεται σε έναν εκ των κορυφαίων στα τελευταία παιχνίδια. Πλέον όμως ο Χιμένεθ καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του και να αξιοποιήσει το βάθος των επιλογών του.

Μία συγκυρία που δεν αποκλείεται να… στείλει τον Γαλανόπουλο από το «10» στη φυσική του θέση και συγκεκριμένα στον χώρο του κέντρου ως παρτενέρ του Μόντσου. Αυτό θα γίνει εάν ο Χιμένεθ δώσει για πρώτη φορά φανέλα βασικού στον Μισεουί και τον βάλει πίσω από τον Μορόν ή αν επιλέξει τον Μορουτσάν. Διαφορετικά,ο Βοριαζίδης είναι η αμέσως επόμενη λύση για να πάρει τη θέση του Ράτσιτς και για να διατηρηθεί παράλληλα ο Γαλανόπουλος μπροστά από τους δύο χαφ.