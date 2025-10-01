Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική ομάδα που δρούσε στην Αιγιαλεία, εξαπατώντας πολίτες με το πρόσχημα ότι τα μέλη της ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Οι δράστες φέρονται να είχαν συστηματική δραστηριότητα σε κλοπές και απόπειρες κλοπών σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες ελληνικής υπηκοότητας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, ενώ οι ίδιοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες πράξεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, ένας από τους κατηγορούμενους τηλεφώνησε σε γυναίκα στο Αίγιο, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Υποστήριξε ότι υπήρχε δήθεν διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και της ζήτησε να συγκεντρώσει κοσμήματα, χρήματα και τηλεχειριστήρια σε κουτί, το οποίο θα έπρεπε να αφήσει έξω από την οικία της.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο από τους κατηγορούμενους μέσα σε σταθμευμένο όχημα κοντά στο σπίτι της, ενώ ο τρίτος συνελήφθη τη στιγμή που επιχειρούσε να παραλάβει το κουτί με τα υποτιθέμενα τιμαλφή.

Οργανωμένη δράση σε Αιγιαλεία και Άρτα

Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας προέκυψε ότι οι τρεις άνδρες είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική ομάδα από τις 11 Αυγούστου έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Κατά το διάστημα αυτό, με την ίδια μέθοδο, διέπραξαν πέντε κλοπές και αποπειράθηκαν να διαπράξουν ακόμη 12 σε περιοχές της Αιγιαλείας και της Άρτας.

Η συνολική λεία τους ανήλθε σε 7.700 ευρώ και κοσμήματα αξίας 45.000 ευρώ. Οι δράστες κινούνταν κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, εκμεταλλευόμενοι την ανησυχία των θυμάτων για δήθεν τεχνικά προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Αιγίου για τα περαιτέρω. Η αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών σε παρόμοιες περιπτώσεις εξαπάτησης, τονίζοντας ότι οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ δεν ζητούν ποτέ την παράδοση χρημάτων ή αντικειμένων αξίας.