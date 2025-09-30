Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κατέθεσε υπόμνημα προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά, και τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, με θέμα την άμεση υιοθέτηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική.

Όπως υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος: «Το κυκλοφοριακό δεν είναι απλώς μια ταλαιπωρία για τους πολίτες. Είναι ένα διαρθρωτικό ζήτημα που μειώνει την παραγωγικότητα, αυξάνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της Αττικής. Η αντιμετώπισή του είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει η πρωτεύουσα να σταθεί στο ύψος των ευρωπαϊκών μητροπόλεων».

Στο υπόμνημά του, το ΕΒΕΑ προτείνει την υιοθέτηση ενός συγκροτημένου πενταετούς πλαισίου παρεμβάσεων (2025 – 2030), που στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:

1. Βελτιστοποίηση Υποδομών και Ψηφιακή Διαχείριση Κυκλοφορίας

Το σχέδιο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων αποσυμφόρησης, όπως ο κόμβος Μεταμόρφωσης, οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Λαύριο και Ραφήνα, η σήραγγα Ηλιούπολης και ο νέος άξονας Ελευσίνα – Οινόφυτα. Παράλληλα, προτείνεται η αναβάθμιση του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας με «έξυπνους» σηματοδότες και συστήματα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η ενίσχυση της αστυνόμευσης και η δυναμική προσαρμογή του Δακτυλίου με περιβαλλοντικά κριτήρια.

2. Ενίσχυση Επαγγελματικών Μετακινήσεων και Logistics

Η πρόταση του ΕΒΕΑ περιλαμβάνει την οργάνωση των διανομών «τελευταίου μιλίου» με ειδικές ζώνες και ωράρια τροφοδοσίας, την πιλοτική εφαρμογή νυχτερινών διανομών, την ψηφιακή διαχείριση φορτοεκφορτώσεων και την πράσινη μετάβαση στον τομέα με επιδοτήσεις για ηλεκτροκίνητα επαγγελματικά οχήματα και ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας.

3. Προτεραιότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Κεντρικός άξονας αποτελεί η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της Γραμμής 4 του Μετρό και των επεκτάσεών της, η επέκταση του δικτύου σταθερής τροχιάς προς περιοχές υψηλής ζήτησης, η αναβάθμιση του λεωφορειακού έργου με «πράσινα» οχήματα και νέους λεωφορειόδρομους, καθώς και η ανάπτυξη μεγάλων χώρων park & ride που θα διευκολύνουν τη χρήση των ΜΜΜ.

4. Βιώσιμη Κινητικότητα και Θεσμικές Παρεμβάσεις

Το ΕΒΕΑ προτείνει την ανάπτυξη ενιαίου δικτύου ποδηλατοδρόμων, την επέκταση πεζοδρομήσεων, την ενίσχυση της μικροκινητικότητας, αλλά και θεσμικές πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία Επιχειρησιακού Παρατηρητηρίου Κυκλοφορίας υπό το ΕΒΕΑ και η καθιέρωση ευέλικτων ωραρίων και τηλεργασίας για τη μείωση του φόρτου στις ώρες αιχμής.

«Κάθε μέρα αδράνειας μεταφράζεται σε χαμένο παραγωγικό χρόνο, αυξημένο κόστος και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με πολιτική βούληση, σταθερή χρηματοδότηση και κοινωνική συναίνεση. Μόνο έτσι η Αθήνα θα μπορέσει να γίνει μια περισσότερο λειτουργική, πράσινη και ανταγωνιστική μητρόπολη», σημείωσε ο κ. Μπρατάκος.