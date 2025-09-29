Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social την πρόθεσή του να επιβάλει δασμό 100% σε όλες τις κινηματογραφικές παραγωγές που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια πρωτοφανή κίνηση, καθώς για πρώτη φορά επιβάλλεται δασμός σε υπηρεσίες και όχι σε ακατέργαστα προϊόντα.

Ο Τραμπ είχε κάνει για πρώτη φορά λόγο για τον συγκεκριμένο δασμό τον Μάιο, υποστηρίζοντας πως πολλές χώρες προσελκύουν κινηματογραφιστές με φορολογικά κίνητρα, προκαλώντας ζημία στη βιομηχανία του αμερικανικού κινηματογράφου. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε και πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί ο νέος αυτός δασμός

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των νέων δασμών. Παρόμοια, οι εταιρείες Warner Bros Discovery, Comcast, Paramount, Skydance και Netflix δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα για το θέμα.

Τέλος η κίνηση αυτή υποδηλώνει την πρόθεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόνλαντ Τραμπ να ενισχύσει τις εμπορικές πολιτικές υπέρ του προστατευτισμού, επεκτείνοντας τις παρεμβάσεις του και στον τομέα των βιομηχανιών πολιτισμού. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αβεβαιότητα στα κινηματογραφικά στούντιο, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα διεθνή έσοδα από το box-office και στις διασυνοριακές συμπαραγωγές.