Η Γερμανία έτοιμη και αποφασισμένη να προστατεύσει την περιοχή της Βαλτικής
Η Γερμανία είναι έτοιμη να προστατεύσει τη Βαλτική και θα απαντήσει ενιαία στις ρωσικές απειλές, δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριους, τονίζοντας ότι η Ρωσία είναι η κυριότερη απειλή για το ΝΑΤΟ και πως 2.000 Γερμανοί στρατιώτες θα σταθμεύσουν στη Λιθουανία έως το 2026.
Ισλανδία: Έριξε «κανόνι» η αεροπορική εταιρεία Play – Χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν μπλοκαριστεί στο εξωτερικό
Η ισλανδική αεροπορική εταιρεία Play σταματά άμεσα τη λειτουργία της λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, αφήνοντας 400 εργαζομένους χωρίς δουλειά και χιλιάδες ταξιδιώτες χωρίς πτήσεις. Εξυπηρετούσε περίπου 30 ευρωπαϊκούς προο
Live η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για το μέλλον της Γάζας
«Είμαι πολύ αισιόδοξος», τα πρώτα λόγια του Αμερικανού προέδρου κατά την υποδοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού
Ταυρομαχίες: Διχασμένη η Ισπανία για την αιματηρή πολιτιστική κληρονομιά της
Οι ταυρομαχίες στην Ισπανία αποτελούν μια βαθιά ριζωμένη πολιτιστική παράδοση, που όμως τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονων κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τις ταυρομαχίες είναι μια κρίσιμη αμφισβήτηση τόσο της ίδιας της παράδοσης όσο και του ρόλου που αυτή κατέχει στη σύγχρονη κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της […]
Πούτιν: Υπέγραψε διάταγμα για στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων στη Ρωσία αυτό το φθινόπωρο
Η φθινοπωρινή εκστρατεία στρατολόγησης στη Ρωσία στοχεύει στην κατάταξη περίπου 135.000 νέων ανδρών, ηλικίας 18 έως 30 ετών, σύμφωνα με το διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι νεοσύλλεκτοι καλούνται να παρουσιαστούν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου να υπηρετήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία διάρκειας ενός έτους. Στη Ρωσία πραγματοποιούνται δύο […]