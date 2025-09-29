Ισραηλινοί πολίτες και συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Γάζα πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης διαδήλωση έξω από το παράρτημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Τελ-Αβίβ. Οι συγκεντρωμένοι κάλεσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ώστε να αποδεχθεί το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου.

Το πλήθος φώναζε συνθήματα, με το πιο χαρακτηριστικό να είναι το “Τώρα, τώρα!”, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου. Η κινητοποίηση συνέπεσε χρονικά με τη συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Ένας από τους διαδηλωτές τόνισε: “Μην επιτρέψετε καμιά απόπειρα δολιοφθοράς της συμφωνίας!”, εκφράζοντας την αγωνία των οικογενειών για την τύχη των συγγενών τους.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανό με το σύνθημα: “Πρόεδρε Τραμπ, γράψτε ιστορία. Φέρτε τους στο σπίτι τώρα”, ζητώντας άμεση λύση στην κρίση.

Ήδη από την προηγούμενη ημέρα, συγγενείς ομήρων είχαν αποστείλει επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο. Σε αυτήν τον καλούσαν να “παραμείνει αποφασισμένος” στη δέσμευσή του για τον τερματισμό του πολέμου, ενόψει της συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.