Ο πρώην υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων της Κίνας Τανγκ Ρεντζιάν, καταδικάστηκε σε θανατική ποινή με διετή αναστολή από δικαστήριο στην επαρχία Τζιλίν, για δωροληψία.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua, ο Τανγκ αποδέχτηκε παράνομα δωροδοκίες, μεταξύ άλλων χρήματα και ακίνητα, αξίας άνω των 268 εκατομμυρίων γουάν (37,6 εκατομμύρια δολάρια), κατά τη διάρκεια διαφόρων αξιωμάτων που κατείχε από το 2007 έως το 2024.

Διετέλεσε κυβερνήτης της επαρχίας Γκανσού από το 2017 έως το 2020, πριν αναλάβει το υπουργείο Γεωργίας. Η θανατική ποινή του αναστάλθηκε επειδή ομολόγησε τα αδικήματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τον απέβαλε τον Νοέμβριο του 2024, μετά από έρευνα της επιτροπής κατά της διαφθοράς που τον οδήγησε στην απομάκρυνση.

Η έρευνα αυτή ακολούθησε αντίστοιχες υποθέσεις σε βάρος υψηλόβαθμων αξιωματούχων, όπως ο υπουργός Άμυνας Λι Σανγκφού και ο προκάτοχός του Γουέι Φενγκχέ.

Τέλος, τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ επανέλαβε ότι η διαφθορά παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για το Κομμουνιστικό Κόμμα.