Ο Άρης δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη απέναντι στον Πανσερραϊκό και να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του, σε ένα αποτέλεσμα που κρίνεται άδικο σε σχέση με την εικόνα του αγώνα.

Η ισοπαλία… χαλάει τους Θεσσαλονικείς, ωστόσο ο Μανόλο Χιμένεθ στάθηκε περισσότερο στην εμφάνιση των παικτών του παρά στο τελικό σκορ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο που παρουσιάζει η ομάδα. Παραδέχθηκε, άλλωστε, χθες ότι ήταν η καλύτερη εμφάνιση επί των ημερών του και σε αυτό το κλίμα κινήθηκε η ομιλία του στα αποδυτήρια του «Κλεάνθης Βικελίδης» μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα.

«Δεν έχω κανένα παράπονο. Ίσα-ίσα, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίστε έτσι και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Δεν θέλω σκυμμένα κεφάλια», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της δικής του ανάγνωσης για το ματς.