Ο Μανόλο Χιμένεθ επανέφερε τον Αρη στις… εργοστασιακές του ρυθμίσεις για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, με εννέα αλλαγές!

Ο Ολιμπίου Μορουτσάν ξεχωρίζει από τις επιλογές του Ανδαλουσιανού τεχνικού, επιστρέφοντας μετά από μόλις μία εβδομάδα και το διάστρεμμα που υπέστη απέναντι στην Κηφισιά. Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός θα είναι μαζί με τους Γαλανόπουλο και Ντούντου η τριάδα πίσω από τον Λορέν Μορόν.

Διούδης στο τέρμα. Τεχέρο και Φρίντεκ στα άκρα της άμυνας, με τους Φαμπιάνο-Άλβαρο στα στόπερ. Ο Ράτσιτς με τον Μόντσου θα είναι το δίδυμο. στα χαφ.

Η ενδεκάδα του Αρη: Διούδης -Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ – Ράτσιτς, Μόντσου – Μορουτσάν, Γαλανόπουλος, Ντούντου – Μορόν

Στην αντίπερα όχθη, ο Κριστιάνο Μπάτσι προχώρησε σε μόνο μία αλλαγή, με τον Γκριν να παίρνει φανέλα βασικού και τον Ιταλό να εμπιστεύεται από εκεί και πέρα την ενδεκάδα που… έφερε τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στον Ατρόμητο (1-1).