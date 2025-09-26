Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη Λαμία για τον ξαφνικό θάνατο του 5χρονου αγοριού από το Λιδωρίκι της Φωκίδας, που έφυγε από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, δεν κατέστη δυνατό να ανευρεθεί η ακριβής αιτία που έκοψε τόσο απότομα το νήμα της ζωής του μικρού παιδιού. Τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία θανάτου και θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Φαίνεται όμως να απομακρύνεται το σενάριο της επιπλοκής από την ίωση και η περίπτωση μηνιγγίτιδας. Το δειγματοληπτικό υλικό βέβαια που έλαβε ο ιατροδικαστής, θα εξεταστεί στα ειδικά εργαστήρια σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για τον έλεγχο λοιμωδών παραγόντων.

Το αγοράκι είχε ίωση, την οποία φαίνεται να κόλλησε από το μικρότερο αδερφάκι του. Η οικογένεια φέρεται να είχε προβεί σε όλες τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι με αντιπυρετικά και χλιαρό μπάνιο και τίποτα δε μαρτυρούσε τέτοια εξέλιξη, ώστε να χρειαστεί να αναζητήσουν βοήθεια στο Κέντρο Υγείας.