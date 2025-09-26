Σοκ και οργή έχει προκαλέσει η υπόθεση σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Αυλώνα, όπου ένα αγοράκι 2 ετών βρέθηκε με εμφανές κενό στα μαλλιά του, όταν η μητέρα του πήγε να το παραλάβει. Το παιδί έκλαιγε ασταμάτητα, με αποτέλεσμα η μητέρα να ζητήσει εξηγήσεις από τη διεύθυνση.

Η υπεύθυνη του σταθμού υποστήριξε, ότι ο σύζυγός της – ιδιοκτήτης της δομής ο οποίος δεν είναι παιδαγωγός – προσπάθησε να συγκρατήσει το παιδί, για να μην χτυπήσει και κατά λάθος του τράβηξε τα μαλλιά. Ωστόσο, παιδαγωγός κατέθεσε διαφορετική εκδοχή, αναφέροντας ότι το αγοράκι δεν έτρωγε το φαγητό του και έκλαιγε. Ο 54χρονος το μετέφερε στην κουζίνα και όταν επέστρεψαν, το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο και έλειπε εμφανώς μια τούφα μαλλιών.

Η μητέρα μετέφερε άμεσα το παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα μαλλιά του παιδιού είχαν ξεριζωθεί βίαια.

Ο 54χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.