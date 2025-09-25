Η νορβηγική αστυνομία κατέσχεσε drone που πετούσε αλλοδαπός σε απαγορευμένη ζώνη κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για παρόμοια περιστατικά σε σκανδιναβικά αεροδρόμια.

Η αστυνομία κατέσχεσε drone που χειριζόταν αλλοδαπός κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο.

Το drone πετούσε σε απαγορευμένη ζώνη, χωρίς να επηρεάσει την εναέρια κυκλοφορία.

Ο χειριστής, περίπου 50 ετών, προσήχθη αλλά δεν συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περίοδο πολλαπλασιασμού παρόμοιων γεγονότων στη Σκανδιναβία.

Δεν διαπιστώθηκε σύνδεση με τα πρόσφατα περιστατικά drones σε αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο.

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Όσλο είχε ανασταλεί προσωρινά λόγω ειδοποίησης για drone, που ερευνάται αν επρόκειτο για φώτα.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της νορβηγικής αστυνομίας, κατασχέθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) το οποίο χειριζόταν αλλοδαπός κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο.

Όπως δήλωσε η Λίζα Μάρι Λόκε, επικεφαλής του τμήματος διώξεων της περιφερειακής αστυνομίας, ο άνδρας περίπου 50 ετών πετούσε το drone σε απαγορευμένη ζώνη, χωρίς όμως να επηρεάσει την εναέρια κυκλοφορία.

Ο χειριστής δεν συνελήφθη, αλλά προσήχθη από τις αρχές για περαιτέρω έλεγχο, με τη Λόκε να μην αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπηκοότητά του.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε χθες γύρω στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας) για παραβίαση της ζώνης απαγόρευσης υπέρπτησης του αεροδρομίου του Όσλο από drone. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον χειριστή, ανάγκασαν το drone να προσγειωθεί και το κατέσχεσαν.

Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια παρόμοιων γεγονότων στα σκανδιναβικά αεροδρόμια, όπως στην Κοπεγχάγη, και στο ίδιο το αεροδρόμιο του Όσλο, κατά την ίδια εβδομάδα.

Η Λόκε διευκρίνισε πως μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται διασύνδεση ανάμεσα στα περιστατικά.

Υπενθυμίζεται ότι τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Όσλο διακόπηκε για περίπου τρεις ώρες, έπειτα από ειδοποίηση για πιθανή παρουσία drone.

Σύμφωνα με τη νορβηγική αστυνομία, συνεχίζονται οι επαληθεύσεις για το αν τα φώτα που παρατηρήθηκαν στον αέρα συνδέονται πράγματι με drone ή πρόκειται για άλλο φαινόμενο.