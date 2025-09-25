Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ένας 47χρονος, κατηγορούμενος για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του και σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σε σωματικές έρευνες καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο διαμέρισμά του και σε λοιπούς χώρους της οικοδομής, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 1 κιλό και 36,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

– 511,5 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,

– 1 κιλό και 114,1 γραμμάρια MDMA,

– 835,3 γραμμάρια κάνναβης,

– 257,5 γραμμάρια αμφεταμίνης,

– 86 γραμμάρια κεταμίνης,

– 68,6 γραμμάρια ηρωίνης,

– 2.804 ναρκωτικά δισκία,

– 14.900 ευρώ,

– πιστόλι,

– 101 φυσίγγια,

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– 2 ζυγαριές ακριβείας,

– τρίφτης,

– 2 σωλήνες νερού για χρήση κοκαΐνης,

– 425 χαρτάκια εμποτισμένα με LSD,

– 2 δίκυκλα

– σπρέι πιπεριού και

– 2 κινητά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.