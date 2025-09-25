Η Αττική Οδός αντιμετωπίζει σοβαρές καθυστερήσεις λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Πεντέλης έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία.

Οι αρχές βρίσκονται σε διαδικασία απομάκρυνσης του οχήματος, ενώ οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές όπου είναι δυνατόν.