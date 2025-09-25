Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το σχολικό έτος 2025–2026 στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με στόχο την κάλυψη των κενών θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet. Η διαδικασία πραγματοποιείται στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa

Η διαδρομή στην πλατφόρμα gov.gr είναι: Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι νέοι και νέες ηλικίας 15–29 ετών (γεννημένοι από το 1996 έως το 2010), οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου.

Η μαθητεία στις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ είναι αμειβόμενη, με τους μαθητές να λαμβάνουν 125 ή 156 ευρώ εβδομαδιαίως (ανάλογα με το αν η μαθητεία διαρκεί 4 ή 5 ημέρες αντίστοιχα), για διάστημα δύο ετών.

Το σύστημα μαθητείας που εφαρμόζει η ΔΥΠΑ από το 1952 αποτελεί το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με πρόγραμμα μάθησης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν ουσιαστικές θεωρητικές γνώσεις, αλλά και πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του πρωινού, οι μαθητές των ΕΠΑΣ πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους. Τα απογεύματα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή.

Παροχές και δυνατότητες για τους μαθητές των ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ προσφέρει μέσω των ΕΠΑΣ:

Πρόγραμμα μαθητείας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με αμοιβή και ασφάλιση , σε περισσότερες από 35 ειδικότητες υψηλής ζήτησης.

, σε περισσότερες από 35 ειδικότητες υψηλής ζήτησης. Συνδυασμό πρωινής μαθητείας σε εργασιακό χώρο με απογευματινά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή.

Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, καθώς και δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.

Έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Επίδομα στέγασης 240 ευρώ μηνιαίως και σίτισης 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές.

Δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://schools.dypa.gov.gr/