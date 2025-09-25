Συναγερμός σήμανε σήμερα στη νότια Κρήτη, όταν τρεις φάλαινες ξεβράστηκαν σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και των ειδικών φορέων. Το πρωί της Πέμπτης, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στον Κερατόκαμπο Ηρακλείου βρέθηκαν αντιμέτωποι με το θλιβερό θέαμα μιας νεκρής φάλαινας, μήκους περίπου 6 μέτρων, που είχε ξεβραστεί στην παραλία. Άμεσα ειδοποιήθηκαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Ενυδρείο Κρήτης.

Ο διευθυντής του Ενυδρείου, δρ. Ιωάννης Παπαδάκης, διευκρίνισε ότι η διαχείριση τέτοιων περιστατικών δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του φορέα, γι’ αυτό και υπήρξε επικοινωνία με τον εξειδικευμένο οργανισμό «ΑΡΙΩΝ», ο οποίος δραστηριοποιείται στην προστασία και περίθαλψη κητωδών. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα επόμενα βήματα για την απομάκρυνση του ζώου και τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη και τρίτη φάλαινα εντοπίστηκαν – η μία ζωντανή, η άλλη νεκρή – στην περιοχή Τέρτσα, επίσης στη νότια Κρήτη. Ομάδα κτηνιάτρων κατευθύνθηκε άμεσα στο σημείο, σε συνεργασία με τον οργανισμό «ΑΡΙΩΝ», ώστε να παρασχεθεί στην πρώτη η απαραίτητη φροντίδα.