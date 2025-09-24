Ξεκίνησε η διαδικασία εξέτασης για την ενδεχόμενη ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας που είχε χορηγηθεί στον 24χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη μετά τα πρόσφατα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Η Υπηρεσία Ασύλου έχει ήδη ζητήσει από την Ελληνική Αστυνομία επίσημη ενημέρωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, η διαδικασία ανάκλησης ασύλου θα εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που δικαιούχοι ασύλου εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα.