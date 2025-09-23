Σοβαρό περιστατικό απαγωγής και ληστείας σημειώθηκε στη Βόλβη, έξω από τη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 15χρονο μαθητή. Ο ανήλικος κατήγγειλε στις αρχές ότι, ενώ κατευθυνόταν προς το σχολείο του, δύο άγνωστα άτομα τον απήγαγαν και τον επιβίβασαν με τη βία σε βαν.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου. Οι δύο δράστες, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, φέρονται να άρπαξαν τον 15χρονο και κατά τη διαδρομή τον χτύπησαν, αφαιρώντας του 50 ευρώ που είχε στην κατοχή του.

Ακολούθως, όπως ανέφερε το θύμα, οι δράστες τον απείλησαν, απαιτώντας από τον ίδιο να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων. Πριν τον αφήσουν ελεύθερο, πέταξαν τη ζακέτα και το κινητό τηλέφωνό του.

Ο 15χρονος κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης, δίνοντας πολύτιμα στοιχεία για τους δράστες. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των φερόμενων απαγωγέων, ο οποίος είναι 18 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος είχε ζητήσει χρήματα από το θύμα λίγες ημέρες νωρίτερα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.