Ένας δεκαεπτάχρονος συνελήφθη στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης έπειτα από καταδίωξη, όταν επιχείρησε να διαφύγει αστυνομικό έλεγχο οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να αποφύγει τους αστυνομικούς, ο ανήλικος συγκρούστηκε με περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκαν πέντε κλειδιά – πασπαρτού για διάφορα δίκυκλα, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή εμπλοκή του και σε άλλες κλοπές οχημάτων. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του και διενεργεί έρευνα για το περιστατικό, ενώ εξετάζεται εάν ο δεκαεπτάχρονος είχε συνεργούς ή συμμετείχε σε οργανωμένη δράση κλοπών μοτοσικλετών στην ευρύτερη περιοχή.