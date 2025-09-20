Σε ένα στενό διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, ο Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου ζει με τη σύζυγό του, τα δύο παιδιά του και τη μητέρα του. Το παλιό σπίτι του 51χρονου αγρότη στο χωριό Μεταμόρφωση είναι ένα άδειο κέλυφος: μούχλα στον σοβά, η γραμμή της πλημμύρας σημαδεμένη από ένα βρώμικο δαχτυλίδι πάνω από την πόρτα.

Δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Δύο χρόνια μετά την καταστροφική κακοκαιρία Ντάνιελ, που μετέτρεψε την αγροτική ζώνη της Ελλάδας σε απέραντες λίμνες, η Μεταμόρφωση είναι ένα από τα δεκάδες χωριά που παραμένουν μισοεγκαταλελειμμένα.

Για τη Ζωή Παπαϊωάννου 70 ετών, μητέρα του Κωνσταντίνου, η αναγκαστική έξοδος από τη Μεταμόρφωση ήταν μια βαθιά πληγή.

«Γεννήθηκα εκεί και θέλω να πεθάνω εκεί», λέει. «Αλλά θα πάω όπου πάνε τα παιδιά μου».

Ακόμη θυμάται τις πλημμύρες αλλά εκείνο το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου 2023, όταν το νερό έφτασε στα κεραμίδια, ήταν κάτι που δεν είχε ξαναζήσει.

Όσοι γύρισαν, το έκαναν από ανάγκη

Ο Κωνσταντίνος Τσιούκας, 60 ετών λέει ότι: «Γιατί να ξαναπεράσω αυτό το δράμα; Γιατί να το περάσω αυτό στα παιδιά μου;»

Υπολογίζει ότι μόλις 40 οικογένειες έχουν επιστρέψει στο χωριό, κυρίως λόγω αδυναμίας πληρωμής ενοικίου. Η γεωργία δεν είναι πλέον βιώσιμη ούτε ελκυστική για τις επόμενες γενιές.

Στο μοναδικό καφενείο που λειτουργεί ακόμα, η 55χρονη Φανή Νταντού περιγράφει με πίκρα την καθημερινότητα: «Αν ήμουν 30 ετών, θα φεύγαμε. Θα πηγαίναμε στη Γερμανία να πλένουμε πιάτα. Τώρα έχουμε μόνο κηδείες».

Η εικόνα της ερημωμένης Μεταμόρφωσης είναι καθολική: εγκαταλελειμμένα σπίτια, ζωντανές μνήμες και ένα μέλλον γεμάτο αβεβαιότητα.

Η κακοκαιρία Ντάνιελ μετέτρεψε 750 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Θεσσαλικής πεδιάδας σε λίμνη μια έκταση ίση με εκείνη της Νέας Υόρκης. Η ζημιά ήταν ανυπολόγιστη: 100.000 νεκρά ζώα, κατεστραμμένες καλλιέργειες και μια αγροτική οικονομία σε κατάρρευση.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε ότι: «Δεν υπήρχε απολύτως κανένας σχεδιασμός». Εργασίες για φράγματα και αναχώματα είχαν υποσχεθεί αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Το υπάρχον σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας καλύπτει μόλις το 40% των αναγκών.

Από τις πλημμύρες στην ξηρασία

Το παράδοξο της κλιματικής αλλαγής δεν περιορίζεται μόνο στις καταστροφικές βροχοπτώσεις. Τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ξηρά, με αποτέλεσμα σοβαρές ελλείψεις νερού για άρδευση και ακόμα και για κατανάλωση.

«Το καλοκαίρι, δεν έχουμε αρκετό νερό για άρδευση. Σύντομα, δεν θα έχουμε ούτε για να πιούμε», λέει ο 77χρονος αγρότης Κωνσταντίνος Τασιόπουλος. «Θα γίνει έρημος».

Ο Γιώργος Διδάγκελος πρόεδρος της Ένωσης Κτηνοτρόφων, έχασε 6.600 χοίρους. «Ακόμα βλέπω εφιάλτες από εκείνη τη νύχτα». Τα κουφάρια ορισμένων ζώων παραμένουν στη φάρμα του ένας βουβός μάρτυρας της καταστροφής και της εγκατάλειψης.

Ο Βασίλης Γαλάνης, τεχνίτης που ζει πλέον στην Καρδίτσα είπε ότι:«Δεν πρόκειται να ξοδέψω μια περιουσία εδώ και να την χάσω ξανά. Αν δεν γίνει μετεγκατάσταση, θα φύγουμε από τη χώρα.»

Πηγή:Politico