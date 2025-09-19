Η βρετανική υπηρεσία πληροφοριών MI6 εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή, ανακοινώνοντας την ενεργοποίηση μιας διαδικτυακής πύλης στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web) με στόχο τη στρατολόγηση νέων κατασκόπων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Ρωσία. Αυτή η καινοτόμος πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας και της πρόσβασης της υπηρεσίας σε νεότερα δίκτυα πληροφοριών σε όλο τον κόσμο.

«Η ψηφιακή πύλη μας είναι ανοικτή για εσάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της MI6, Ρίτσαρντ Μουρ, παρουσιάζοντας την ασφαλή πλατφόρμα με την ονομασία Silent Courier. Η MI6 απευθύνει κάλεσμα σε όσους διαθέτουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικές με τη διεθνή τρομοκρατία ή εχθρικές δραστηριότητες ξένων υπηρεσιών πληροφοριών, να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα αυτή για απευθείας επικοινωνία με τη βρετανική υπηρεσία.

Νέο εργαλείο στρατολόγησης στο dark web

Η νέα διαδικτυακή πύλη αναμένεται να προσφέρει στη MI6 ένα ισχυρότερο και ασφαλέστερο κανάλι επικοινωνίας με υποψήφιους πράκτορες παγκοσμίως. Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ επεσήμανε ότι η υπηρεσία φιλοδοξεί να στρατολογήσει νέους κατασκόπους όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου σε διεθνές επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή παρουσιάστηκε επίσημα μέσω δελτίου Τύπου, με το Φόρειν Όφις να υπογραμμίζει ότι το portal παρέχει ένα ασφαλές μέσο επικοινωνίας για όσους ενδιαφέρονται.

Σχετικές οδηγίες για την πρόσβαση στη νέα πλατφόρμα είναι διαθέσιμες σε πολλές γλώσσες μέσω του επίσημου καναλιού της MI6 στο YouTube. Στο πλαίσιο αυτό, η υπηρεσία συστήνει στους υποψήφιους να χρησιμοποιούν το αξιόπιστο πρόγραμμα περιήγησης Tor για τη σύνδεση στο dark web, καθώς και ασφαλείς συσκευές, VPN και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν συνδέονται προσωπικά μαζί τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την ανωνυμία και την προστασία τους.

«Την ώρα που ο κόσμος αλλάζει και οι απειλές με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι πολλαπλασιάζονται, πρέπει να διασφαλίσουμε πως η Βρετανία θα βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους της», τόνισε η Ιβέτ Κούπερ, επισημαίνοντας τη σημασία της τεχνολογικής θωράκισης της χώρας σε ένα όλο και πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.