Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αφήνει πλέον να πέσει τίποτα κάτω στην σύγκρουση με τα μέλη της οικογένειάς του, δίνοντας απαντήσεις μέσω του δικηγόρου του στα όσα ανέφεραν χθες στο MEGA πηγές από την οικογένειά του κι δηλώνει ενοχλημένος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει λόγο για ανακρίβειες και ψέματα. Για μια συντονισμένη επίθεση που εξελίσσεται σε βάρος του και για διαρροές που στόχο έχουν να βλάψουν την εικόνα του. Από χθες πάντως τον καλλιτέχνη βασανίζει η απώλεια της αγαπημένης του σκυλίτσας. Η Αρίθα, όπως έλεγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν η πιο πιστή του φίλη τα τελευταία χρόνια. Το μεγάλο του στήριγμα. Μάλιστα, για εκείνη είχε παραφράσει στίχους του τραγουδιού «Παιδί της νύχτας», ενώ με εκείνη ανέβαζε όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια βίντεο και φωτογραφίες.

Βρισκόταν κοντά του χειμώνα–καλοκαίρι, στο σπίτι που έμεναν, σε ταξίδια που έκαναν, σε ασκήσεις γυμναστικής, σε βόλτες από το κέντρο της Αθήνας μέχρι σε παραλίες στα νότια προάστια. Ήθελε να την αισθάνεται πάντα κοντά του. Τα βίντεο που δημοσίευε με την Αρίθα γίνονταν viral στα social media μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθούσε να την εκπαιδεύσει, να την κάνει να αισθάνεται ασφάλεια κοντά του και να της ανταποδώσει την αγάπη που έπαιρνε από εκείνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθούσε χθες το μεσημέρι να μαζέψει τα κομμάτια του. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως η απώλεια της αγαπημένης του σκυλίτσας είχε σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει να πάει στα γυρίσματα του μουσικού ριάλιτι «The Voice». Η απώλεια τον συνέτριψε και ήρθε σε μια περίοδο που ίσως την είχε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Τη μέρα που έμαθε για τους ισχυρισμούς μελών της οικογένειάς του, τόσο για το παρασκήνιο της νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο, όσο και για τη ρήξη στη σχέση τους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει λόγο για μια απαράδεκτη διαρροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και για προσπάθεια κάποιων να μην υπάρξει αντίλογος. Η πλευρά του τραγουδιστή βλέπει μια οργανωμένη προσπάθεια κατασυκοφάντησής του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης επαναλαμβάνει μέσω του δικηγόρου του, ότι δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια η παραμικρή επαφή με την οικογένειά του και ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την ψυχολογική του κατάσταση, ούτε οι αδελφές του, ούτε οι γονείς του.

Η αλήθεια για τις άδειες από το Δρομοκαΐτειο

Για τις άδειες που του χορηγήθηκαν στο Δρομοκαΐτειο, η πλευρά του τραγουδιστή παραπέμπει στους γιατρούς και το πλαίσιο που ισχύει για τους ασθενείς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης επαναλαμβάνει σταθερά, μέσω του δικηγόρου του, πως ακολούθησε τις οδηγίες των γιατρών και πως πήρε εξιτήριο, όταν όλες οι εξετάσεις που έκανε βγήκαν καθαρές. Το MEGA αποκάλυψε όλα όσα είχε καταγράψει η Ελληνική Αστυνομία το Σάββατο 16 Αυγούστου, μετά από κλήση που είχε κάνει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη στο «100». Το τηλεφώνημα έγινε, αφού είχε προηγηθεί άδεια του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο.

Η καταγγελία που έγινε αναφέρει: «Υπάρχει εισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό του Γιώργου στο ψυχιατρείο, αλλά παρόλα αυτά εκείνος είναι εκτός νοσοκομείου και έχει γυρίσει σπίτι του. Σας παρακαλώ πολύ, υπάρχει κίνδυνος και για τον εαυτό του, αλλά και για εμάς, την οικογένειά του. Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, μετά τι θα κάνουμε;».

Αμέσως μετά την καταγραφή της καταγγελίας, άτομα της ομάδα ΔΙΑΣ μετέβησαν στο ψυχιατρείο με την αναφορά των αστυνομικών να γράφει: «Δεν διαπιστώθηκε η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη πέριξ του νοσοκομείου».

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και των εργαζομένων του Δρομοκαΐτειου, ανέφερε πώς οι άδειες που χορηγήθηκαν στον δημοφιλή καλλιτέχνη είναι σύννομες και σύμφωνες με το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Όπως μάλιστα τόνισε ο κ. Γιαννάκος: «Ο κ. Μαζωνάκης έπαιρνε τις θεραπευτικές του άδειες κατόπιν συμφωνίας με τον γιατρό και τις τηρούσε απαρέγκλιτα. Γύριζε στο νοσοκομείο στην ώρα του».

Ερωτηθείς μήπως υπήρξε κάποια παρέμβαση για ευνοϊκή μεταχείριση του καλλιτέχνη, ο κ. Γιαννάκος ξεκαθάρισε: «Στις εισαγγελικές εντολές του κάθε ασθενούς, επειδή εμπλέκεται εισαγγελία, αστυνομία, ο θεράπων ιατρός θα ήταν ο ίδιος αυτοκαταστροφικός, αν δεχόταν παρεμβάσεις. Κατηγορηματικά δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στους θεράποντες ιατρούς από πουθενά».

Πηγές της οικογένειας ανέφεραν στο MEGA, ότι θεωρούν πολύ πιθανό, πίσω από τις αναφορές του Γιώργου Μαζωνάκη για σύστημα παρακολούθησης στο σπίτι του, να κρύβεται ο ίδιος. Κάτι που η πλευρά του τραγουδιστή διαψεύδει κατηγορηματικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει πως μπήκε σε σκέψεις για τα όσα συνέβαιναν σπίτι του, όταν διαπίστωσε πως είχαν διαρρεύσει ιδιωτικές συζητήσεις του και όταν είχαν γίνει αντιληπτές από τον ίδιο ύποπτες κινήσεις στον κήπο του σπιτιού του.