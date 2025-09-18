Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, του νεαρού καλλιτέχνη ο οποίος έπεσε νεκρός πριν από 12 χρόνια στο Κερατσίνι.

Οι γονείς του, συγγενικά του πρόσωπα, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και οργανώσεις, βρίσκονται ήδη στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του. Θα ακολουθήσουν ομιλίες και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τα στενά του Πειραιά και τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται ήδη επί τόπου προκειμένου να προχωρήσουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των διαδηλωτών ενώ διακριτική είναι η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή. Σημειώνεται, ότι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» παραμένουν κλειστοί και οι συρμοί διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις τρεις μαχαιριές που του έριξε ο καταδικασμένος Γιώργος Ρουπακιάς. Ο δράστης και μέλος της «Χρυσής Αυγής» διαπληκτίστηκε με τον Παύλο Φύσσα και τον μαχαίρωσε μία φορά στον μηρό και δύο στον θώρακα. Οι συγγενείς και οι φίλοι του καλλιτέχνη υποστηρίζουν πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος έως ότου φτάσει στο σημείο η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα ο άτυχος Παύλος να καταλήξει εξαιτίας των βαρύτατων τραυμάτων του.