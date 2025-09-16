Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) αλλοδαπός υπηκοότητας Παλαιστίνης, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.

Ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.