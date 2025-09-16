Σήμερα Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωναμε το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευφημίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελιτινής μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα

Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος

Λουντμίλλα, Λουντμίλα

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα

Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα

Μελιτίνος, Μελίνα.

Αγία Λουντμίλα

Η Αγία Λουντμίλα γεννήθηκε πιθανώς το έτος 856 μ.Χ. από γονείς ευγενείς, αλλά ειδωλολάτρες. Σε ηλικία 16 χρονών, ήλθε σε γάμο με τον ηγεμόνα των Τσέχων Μποριβόια. Έγιναν χριστιανοί την εποχή που οι δύο μεγάλοι Ιεραπόστολοι των Σλάβων, Μεθόδιος και Κύριλλος βρίσκονταν στην Τσεχία.

Τότε οι δυο βασιλείς, με θερμό χριστιανικό ζήλο, έκτισαν πολλές εκκλησίες και κάλεσαν Ιερείς για τον πλήρη εκχριστιανισμό του λαού που κυβερνούσαν. Όμως ο Μποριβόια, μόλις 36 χρονών απεβίωσε. Τότε η νεαρή χήρα Λουντμίλα, μητέρα τριών αγοριών και μιας κόρης, αφιέρωσε όλη της τη ζωή στο Χριστό και την Εκκλησία.

Αλλά όταν αργότερα ανέλαβε την ηγεμονία ο εγγονός της Βιατσεσλάβος, η νύφη της Δραγομίρα, προσπάθησε να επαναφέρει την ειδωλολατρία. Η Λουντμίλα όμως την εμπόδισε παντοιοτρόπως και η Δραγομίρα ορκίστηκε να την εκδικηθεί ακόμα και με θάνατο. Για να γλιτώσει η Λουντμίλα, αποσύρθηκε σ’ ένα πύργο κοντά στην πόλη της Βοημίας Τέτσιν. Εκεί ακριβώς τη βρήκαν οι απεσταλμένοι της Δραγομίρας, όπου τη θανάτωσαν με αγχόνη το έτος 917 μ.Χ. σε ηλικία 62 χρονών.

Αργότερα ο εγγονός της Βιατσεσλάβος, μετέφερε το Ιερό της λείψανο στην Πράγα, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα.

Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση του στρώματος του Όζοντος.

Ανατολή ήλιου: 07:07 – Δύση ήλιου: 19:31

Σελήνη 24.2 ημερών