Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ξεκίνησε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό για τη θερμή υποδοχή, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της επίσκεψης αυτής τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι θεσμοί της Ένωσης «πρέπει να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες, και οι ηγέτες και οι λαοί έχουν σημασία», αποτυπώνοντας το μήνυμα της ανάγκης για στενότερη επαφή και επικοινωνία.

Ο κ. Κόστα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξία της ενότητας για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τόνισε πως «σας χρειαζόμαστε όλους για να χτίσουμε την ενότητα, γιατί η ενότητα είναι η δύναμή μας», θέτοντας ως προτεραιότητα τη συνεργασία των κρατών-μελών της ΕΕ.

Συνεχάρη την Ελλάδα για τα επιτεύγματά της την τελευταία δεκαετία, κάνοντας λόγο για «εντυπωσιακή ανάκαμψη». Επεσήμανε πως η χώρα έχει θέσει στο επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια, ωστόσο επισήμανε πως «τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς σταθερές βάσεις μακροοικονομικής πολιτικής». Αναγνώρισε επίσης τη σημασία της εμπιστοσύνης των επενδυτών για την ενίσχυση της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι «είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε τι μπορούμε να επενδύσουμε στην ασφάλεια, η οποία προϋποθέτει μια ισχυρή οικονομία».

Στο επίκεντρο η ασφάλεια των συνόρων και η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική

Ο κ. Κόστα αναφέρθηκε διεξοδικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε ζητήματα ασφάλειας, δηλώνοντας ότι το κύριο μέλημα αφορά τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ λόγω της απειλής της Ρωσίας. Ωστόσο, υπογράμμισε, «δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πως έχουμε κι άλλα σύνορα που απαιτούν προστασία, από την Κύπρο έως τη Φινλανδία και από την Πορτογαλία έως τη Ρουμανία». Τόνισε την ανάγκη για βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων, ώστε να αντιμετωπιστούν η παράνομη μετανάστευση και τα κυκλώματα διακίνησης, ενώ επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και χρηματοδότηση

Εκφράζοντας τη συμφωνία του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημείωσε πως «είναι αναγκαία η κοινή χρηματοδότηση για μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα». Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 150 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας πως «πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα και από κοινού». Υπογράμμισε την ανάγκη για αύξηση της στρατιωτικής δαπάνης και τη δημιουργία ενός ισχυρού κοινού ευρωπαϊκού ταμείου, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας και την προστασία της ηπείρου.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών αμυντικών επιχειρήσεων και της αμυντικής βιομηχανίας, τονίζοντας τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως «γέφυρα της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή». Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιφέρουν προκλήσεις για την ευρωπαϊκή σταθερότητα και τις μεταναστευτικές ροές, ενώ επισήμανε ότι αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ η συστηματική ενασχόληση με τα προβλήματα της περιοχής.

Η προοπτική του κοινού δανεισμού για την άμυνα

Σε ερώτηση που τέθηκε για τον κοινό δανεισμό, ο κ. Κόστα υπενθύμισε ότι «πριν από τέσσερα χρόνια, κανείς δεν συζητούσε για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα». Ωστόσο, μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ στήριξε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά την ουκρανική πλευρά, ενεργοποιώντας σχέδια κοινού δανεισμού 150 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της άμυνας των κρατών-μελών. Καταλήγοντας, τόνισε πως η επόμενη προγραμματική περίοδος αποτελεί ευκαιρία για λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση, επισημαίνοντας πως «αν η άμυνα είναι κοινή, πρέπει και η χρηματοδότηση να είναι κοινή» – μια θέση που, όπως φαίνεται, συναντά ευρεία απήχηση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.