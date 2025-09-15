Σε διαρκή συναγερμό βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 25 και 26 ετών, που κατηγορούνται για σειρά κλοπών από σταθμευμένα αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τον περασμένο Απρίλιο έως και τις αρχές του τρέχοντος μήνα, οι δράστες φέρονται να διέρρηξαν συνολικά 9 οχήματα. Στόχος τους, κατά κύριο λόγο, ήταν αυτοκίνητα που είχαν σταθμεύσει σε παραλιακές ζώνες, όπου οι ιδιοκτήτες τους, συχνά λουόμενοι, είχαν αφήσει πολύτιμα αντικείμενα.

Σημαντική η λεία των δραστών

Η συνολική λεία από τις διαρρήξεις εκτιμάται πως αγγίζει τα 5.500 ευρώ σε μετρητά, ποσό στο οποίο προστίθενται και 400 λέι Ρουμανίας. Παράλληλα, εκλάπησαν κινητά τηλέφωνα, διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα και προσωπικά έγγραφα των θυμάτων.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκειμένου να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της δικαιοσύνης.