Σεισμός 3,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.53 το πρωί στην Αμοργό.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 14χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10.8 χλμ, γι αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα γύρω νησιά.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοιους σεισμούς. «Αυτοί οι σεισμοί δεν πρόκειται να προκαλέσουν βλάβες. Μέχρι και το Φεβρουάριο μπορεί να έχουμε τέτοιους σεισμούς μικρού μεγέθους» κατέληξε ο κ. Λέκκας.