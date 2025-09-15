Φυλάκιση 25 μηνών επιβλήθηκε από το δικαστήριο, στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, ενώ 33 μήνες επιβλήθηκαν στην Μαρία Μαραγγέλη που κρίθηκαν ένοχοι για τις καταθέσεις που είχαν δώσει σε βάρος πολιτικών προσώπων στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση της Novartis.

Το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή των δύο καταδικασθέντων επί τριετία αναγνωρίζοντας στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Συγκεκριμένα, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, που είχε την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης», κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.

Αντιστοίχως, η Μαρία Μαραγγέλη, η οποία είχε την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», κρίθηκε ενοχή για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε καταθέσει σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Η έκδοση της απόφασης έγινε σε μια κατάμεστη από κόσμο δικαστική αίθουσα με παρόντες όλους τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους πολιτικούς, οι οποίοι έχουν στραφεί σε βάρος των δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είχε ζητήσει να κριθούν ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και να απαλλαχθούν για νομικούς λόγους για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Άδωνι Γεωργιάδη Μιχάλης Δημητρακόπουλος σε δήλωση του κάνει λόγο για ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του.

«Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες. Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό, σήμερα θα πρέπει να αναλογισθούν τι έπραξαν» τόνισε.