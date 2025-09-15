Στη Θεσσαλονίκη, άνδρας ηλικίας 51 ετών συνελήφθη με την κατηγορία της κλοπής καυσίμων από την εταιρεία όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς εργάτης, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού σε επιχείρηση της περιοχής, φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά ποσότητες καυσίμων, τα οποία προορίζονταν για τα εταιρικά μηχανήματα. Στη συνέχεια, τα μετέφερε σε μεταλλική δεξαμενή, παρακάμπτοντας τη νόμιμη διαδρομή διάθεσης των υλικών αυτών.

Συλλήψεις και κατασχέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης

Παράλληλα, συνελήφθη και ο 50χρονος ιδιοκτήτης της μεταλλικής δεξαμενής, κατηγορούμενος για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από σχετική καταγγελία που έγινε στις αρχές, ενεργοποιώντας τις διαδικασίες ελέγχου και αστυνομικής επέμβασης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι δυνάμεις της αστυνομίας εντόπισαν και κατέσχεσαν 15 δοχεία πετρελαίου, συνολικής χωρητικότητας 20 λίτρων το καθένα. Τα κατασχεθέντα καύσιμα αποδόθηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τις περαιτέρω διαδικασίες.