Σε επιτυχή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε ύστερα από συντονισμένη συνεργασία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, του Τμήματος Λαυρεωτικής και του Τμήματος Κρωπίας, αποκαλύφθηκε και εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε κλοπές αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αξιοποιήθηκαν στοχευμένες πληροφορίες που οδήγησαν άμεσα στη συγκρότηση ειδικής ομάδας από αστυνομικούς των ανωτέρω υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη ομάδα είχε ως κύρια αποστολή την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών. Στις 10 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις πέντε ατόμων, ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, στις περιοχές του Μαρκόπουλου και της Κερατέας, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. Η εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση και η δράση τους πιστοποιήθηκαν επισήμως.

Οργάνωση και Μέθοδοι Δράσης της Εγκληματικής Ομάδας

Όπως διαπιστώθηκε κατά την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας, οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει οργανωμένη εγκληματική ομάδα τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου, θέτοντας ως στόχο την αφαίρεση οχημάτων. Αμέσως μετά την υλοποίηση των κλοπών, προχωρούσαν σε παραποίηση βασικών στοιχείων κυκλοφορίας – όπως αριθμοί πλαισίου και πινακίδες – ώστε να προσδώσουν νομιμοφανή χαρακτήρα στα οχήματα και στη συνέχεια να τα διαθέσουν προς πώληση, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους από τις αρχές, οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει σύστημα καταγραφής εικόνας με κάμερες περιμετρικά των οικιών τους, επιτηρώντας προληπτικά τους γύρω χώρους σε περίπτωση παρουσίας αστυνομικών.

Ευρήματα από τις Αστυνομικές Έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια, πλήθος εργαλείων ειδικά διαμορφωμένα για την παραποίηση στοιχείων κυκλοφορίας, κλειδιά για οχήματα, μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων αυτοκινήτου, καθώς και τέσσερα αυτοκίνητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τρία από τα πέντε συλληφθέντα άτομα έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα.

Οι εμπλεκόμενοι με τη σχετική δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.